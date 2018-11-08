Ректору Московской духовной академии не дали въехать на территорию Украины, сообщил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Архиепископа Амвросия в Киеве на паспортном контроле не пустили в Украину. Владыка прилетел на актовый день Киевской Духовной академии, который теперь пройдет без него. Ждем подробностей», - написал Легойда в своем телеграм-канале, сообщает Интерфакс.

В свою очередь замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что ректора Академии не пропустили на границе «без объяснения причин».

«В настоящее время владыка Амвросий собирается вылететь обратно в Москву», - добавил собеседник агентства.