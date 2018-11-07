В Херсоне похоронили Екатерину Гандзюк. Активисты забросали файерами и разрисовали двери Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Генеральный прокурор Юрий Луценко просит Верховную Раду разрешить привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Станислава Березкина.

«Выборы» на оккупированной территории Донбасса, которые Россия приняла решение проводить 11 ноября, запустят введение новых санкций, заявил Президент Петр Порошенко.

Зампредседателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид задекларировала покупку авто Suzuki Grand Vitara за 10 гривен.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявляет, что патриархат обратится в Верховную Раду Украины с просьбой принять закон о единой православной церкви в Украине, а также об изменении названия УПЦ Московского патриархата на Русскую православную церковь в Украине.

Экзарх Константинопольского патриархата в Турции, митрополит Сотирий назвал действия Русской православной церкви, которая разорвала отношения с Вселенским партиархатом, «сатанинскими».

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату.

Владельцы легковых автомобилей на еврономерах проводят в правительственном квартале массовую акцию протеста с требованием принять законопроект о доступной растаможке авто.

В Киеве коммунальщики демонтировали памятник Героям Небесной Сотни для проведения дополнительных следственных действий и окончания эксперимента ГПУ относительно обстоятельств гибели участников акций протеста 20 февраля 2014 года (дел Майдана).

Республиканская партия Дональда Трампа по итогам промежуточных выборов потеряет большинство в Палате представителей - нижней палате Конгресса США.

Средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа в октябре 2018 года увеличилась на 6,3%, или на $19,1 за 1 тыс. куб. м, – до $323,4 за 1 тыс. куб. м в сравнении с сентябрем, когда цена составляла $304,4 за 1 тыс. куб. м. Цена в октябре является максимальной с февраля 2015 года, когда импорт в Украину осуществлялся по $328,6 за 1 тыс. куб. м.