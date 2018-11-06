Верховная Рада вызвала на доклад по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов руководителей МВД Арсена Авакова, ГПУ Юрия Луценко и СБУ Василия Грицака.

За соответствующее решение на заседании во вторник проголосовали 222 народных депутата, сообщает Украинская правда.

Глав ведомств пригласили на 12:30 вторника.

По словам спикера ВР Андрея Парубия, депутаты хотят заслушать их информацию о состоянии расследования нападений на общественных активистов.

Напомним, расследованием убийства Гандзюк займется СБУ.

Активистка, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября.