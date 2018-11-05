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В Малайзии задержанная в конце декабря 2015 года в аэропорту острова Пенанг за провоз 2,1 кг кокаина украинка Клавдия Лопаткина приговорена к пожизненному заключению. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на издание New Straits Times.

На момент задержания женщине был 21 год, и она была беременна. Лопаткина утверждала, что везет в пакетах шоколад, однако правоохранители изъяли у нее кокаин.

Судья, выносивший приговор, отметил, что у обвиняемой было достаточно времени, чтобы проверить два пластиковых пакета, которые она привезла из Дубая в Куала-Лумпур, а потом в Пенанг.

«Вместо этого она просто закрыла глаза и не проверила содержимое сумок, в которых, по ее утверждению, был шоколад», — сказал он.

Ранее Клавдия Лопаткина была освобождена Высоким судом, но группа обвинения обратилась в Апелляционный суд, и он приказал возобновить дело. Женщина была взята под стражу и уже в тюрьме родила дочь. Первый месяц ребенок прожил в тюрьме с матерью, после чего девочку вернули в Украину.

Лопаткиной было предъявлено обвинение по статье 39 (B) Закона 1952 года об опасных наркотических средствах, которая предусматривает смертную казнь через повешение. Однако в Малайзии собираются отменить высшую меру наказания и заменить ее на пожизненное заключение.

Издание отмечает, что после оглашения приговора Лопаткина заплакала. Под залом заседаний ее ждал муж. Узнав о решении суда, он попытался прорваться к ней, но Лопаткину увезла полиция.
ForUm

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