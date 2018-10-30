Последние дни октября в столице ознаменовались температурным рекордом.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского температура ночью 30 октября в Киеве второй раз за 137 лет, не опустилась ниже +12,2 ° С, то есть повторила прошлое рекордное значение для этого периода 2013 года.

Учитывая высокий температурный фон, нынешний октябрь оказался одним из самых теплых за 137 лет.