Последние дни октября в столице ознаменовались температурным рекордом.
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского температура ночью 30 октября в Киеве второй раз за 137 лет, не опустилась ниже +12,2 ° С, то есть повторила прошлое рекордное значение для этого периода 2013 года.
Учитывая высокий температурный фон, нынешний октябрь оказался одним из самых теплых за 137 лет.
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