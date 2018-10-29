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Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и министра юстиции Павла Петренко по подозрению в растрате государственных средств в больших размерах и отмывании доходов.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Українськi Новини.

Данное решение суд принял 17 октября.

В суде заявитель отметил, что НАБУ ранее отказалось открыть соответствующее уголовное производство по его обращению, в связи с чем он обратился с жалобой в суд.

Суд удовлетворил его иск и обязал начать расследование в отношении Яценюка, Петренко, а также одного из заместителей министра юстиции и руководителя секретариата госсекретаря Министерства юстиции.

Суд обязал НАБУ открыть производство по статьям 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 366 (служебный подлог) и 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса.

Обстоятельства возможных преступлений чиновников не указываются.

Напомним, ранее НАБУ начало расследовать возможное декларирование Петренко недостоверной информации.  Племянница министра юстиции после его назначения купила Lexus и две квартиры на Печерске.
ForUm

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