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В ночь с 27 на 28 октября Украина переходит на зимнее время, передают Українські Новини.

Переход на зимнее время регламентирован постановлением Кабинета Министров №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины» от 13 мая 1996 года. Зимнее время вводится для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.

Перевести часы нужно в 4 часа утра 28 октября.

Отметим, стрелки часов нужно перевести на час назад. В этом есть и свои преимущества, поскольку можно дополнительный час поспать.

Перевод времени традиционно осуществляется в выходные, ведь так большинству людей проще приспособиться к новому режиму.
ForUm

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