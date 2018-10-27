В ночь с 27 на 28 октября Украина переходит на зимнее время, передают Українські Новини.
Переход на зимнее время регламентирован постановлением Кабинета Министров №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины» от 13 мая 1996 года. Зимнее время вводится для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.
Перевести часы нужно в 4 часа утра 28 октября.
Отметим, стрелки часов нужно перевести на час назад. В этом есть и свои преимущества, поскольку можно дополнительный час поспать.
Перевод времени традиционно осуществляется в выходные, ведь так большинству людей проще приспособиться к новому режиму.
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