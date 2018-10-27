27 октября супруга Президента Украины, председатель Украинского культурного фонда Марина Порошенко стала почетной гостьей Пятого юбилейного фестиваля культур народов мира Outlook World Culture Festival. Это мероприятие представляет культуру более 30 стран мира и проводится при участии дипломатических миссий и посольств иностранных государств в Украине, а также диаспор. В этом году фестиваль проходит при грантовой поддержке Украинского культурного фонда.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

По словам Марины Порошенко, «сегодня мы с вами являемся свидетелями культурного диалога Востока и Запада, когда мы лучше начинаем понимать традиции разных народов и сохраняем культурное многообразие мира. И это закладывает фундамент для нового, более мощного сотрудничества, которое предлагает новая эпоха ».

В ходе фестиваля посетители познакомились с культурными особенностями Австралии, Азербайджана, Аргентины, Афганистана, Бангладеш, Армении, Гвинеи, Грузии, Германии, Египта, Эфиопии, Индонезии, Индии, Ирака, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Ливана, Малайзии, Молдовы, ОАЭ, Палестины, Румынии, Хорватии, Судана, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Украины, Узбекистана, Черногории и Японии.

Гости имели возможность узнать больше о Риштанской керамике (Узбекистан), рассмотреть яркие краски таджикских орнаментов сузане, почувствовать себя настоящим шейхом в атмосфере арабского дома, проникнуться африканской экзотикой, поиграть на инструментах с индонезийского острова Ява и посмотреть выставки фотографий от известных европейских фотографов.

Также посетители мероприятия учились ткать украинские ковры или производить игрушки из разнотравья, писать свое имя на арабском или бенгальском, украшать руки индийским мехенди, пробовали создавать крымско-татарские орнаменты и т.д.

Координатор проекта Outlook World Culture Festival Дария Карякина отметила, что цель фестиваля - установление дружеских отношений между нациями, налаживание культурных связей между государствами, содействие осведомленности украинцев об особенностях культуры народов мира и знакомство иностранцев с культурными достижениями Украины.