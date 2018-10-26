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Сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями СБУ задержали одного из пассажиров рейса, прибывшего из Минска.

Гражданин Украины, как выяснилось, воевал в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе, сообщает пресс-служба ведомства.

«Правоохранители установили, что он находился в составе российских наемников и выполнял задачи в районе города Снежное неподконтрольной украинской власти территории Донбасса», - говорится в сообщении.

Разоблачили 29-летнего мужчину во время пограничного оформления, когда он прилетел в Киев из Беларуси. Кроме того, пограничники выяснили, что наш соотечественник, чтобы не попасться правоохранителям на линии разграничения в районе операции Объединенных сил решил не идти через контрольные пункты въезда-выезда, а покинул пределы Украины через один из закрытых пунктов пропуска в Луганской области.

 

 

На место вызвали следственную группу Нацполиции.

Кроме ответственности за нарушение порядка выезда из временно неподконтрольной территорию Украины, украинца может ожидать уголовная ответственность.
ForUm

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