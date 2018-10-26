Украина разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долл. Об том сообщает УНИАН со ссылкой источник на рынке.

По словам собеседника агентства, в том числе размещены 5-летние облигации на 750 млн долл. с доходностью 9% годовых и 10-летние на 1,250 млрд долл. с доходностью 9,75% годовых. Также он отметил, что спрос инвесторов превысил объем размещения в два с половиной раза, составляя около 5 млрд долл.

Напомним, Международный валютный фонд согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by вместо действующей программы расширенного финансирования объемом 2,8 млрд SDR (эквивалент 3,9 млрд долл. США).