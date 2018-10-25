Национальный банк повысил прогноз инфляции на 2018 год с 8,9% до 10,1%, сообщает пресс-служба НБУ.

По данным регулятора, расширение потребительского спроса, высокие темпы роста заработных плат, недавнее стремительный рост цен на нефть буду отображаться на потребительской инфляции в следующем году. В результате инфляция будет оставаться на уровне выше целевого диапазона дольше, чем ожидалось ранее.

НБУ прогнозирует, что к концу 2019 инфляция снизится до 6,3%. Она войдет в пределы целевого диапазона в I квартале 2020 года и достигнет среднесрочной цели 5,0% в конце 2020 года.

Отмечается, что главным фактором такого замедления инфляции будут жесткие монетарные условия, что, по мнению Правления Национального банка, сложились вследствие ряда предыдущих повышений учетной ставки. Именно такие условия обеспечат баланс между необходимостью снизить инфляцию и привести ее к цели и необходимости поддержать экономический рост.

В то же время, по данным НБУ, жесткость монетарных условий будет усиливаться за счет других факторов. Ожидается, что банки продолжат увеличивать процентные ставки по депозитам населения в гривне из-за сокращения профицита банковской ликвидности и в ответ на предыдущие повышения учетной ставки. Это будет стимулировать украинцев перераспределять средства по потреблению в пользу формирования сбережений.

В Нацбанке подчеркнули, что в отличие от последних двух лет, в следующем году трудовая миграция украинцев уже не будет оказывать столь значительного давления на рост заработных плат. Также рост цен будет сдерживать взвешенная фискальная политика и умеренные темпы импортируемой инфляции при относительно низкой курсовой волатильности.

«В частности, на курсовых и инфляционных ожиданиях должны благоприятно отразиться позитивные сигналы о прогрессе в сотрудничестве с официальными кредиторами, в частности о начале новой программы с Международным валютным фондом, действие которой продолжается и на следующий год», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, инфляция в Украине в сентябре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2017 года - составила 8,9%, замедлившись с 9% месяцем ранее.