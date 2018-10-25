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Правоохранители объявили в розыск директора агрофирмы, который 20 октября на территории предприятия в с. Олизаровка Иванковского района застрелил из ружья своего подчиненного и пытался убить еще двоих.

Как сообщает полиция Киевской области, подозреваемый скрылся на автомобиле Renault Kangoo.

«Разыскивается Католиченко Вадим Владимирвич, 1973 года рождения, житель Каменки Днепропетровской области, по подозрению в совершении уголовного преступления, а именно - умышленного убийства 33-летнего мужчины», - сообщили в полиции.

По предварительным данным, конфликт между мужчинами возник на почве личной неприязни.

Сейчас продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления местонахождения злоумышленника.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
ForUm

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