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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что с президентом России Владимиром Путиным достигнута договоренность о проведении в Париже 11 ноября встречи глав США и России.

Об этом Болтон сообщил на пресс-конференции в Москве, передает УНИАН.      

«Я ответил: да, в Париже возможно. И она состоится на праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны», - сказал советник президента США.

По его словам, прошло обсуждение целого ряда вопросов с руководством РФ и удалось провести «углубленную дискуссию по вопросам политики США и России», а также «как развивать диалог» двух стран. Болтон подчеркнул, что встречи в Москве «были очень комплексные и детальные». Кроме этого он сообщил, что стороны договорились, что первая встреча совместного российско-американского бизнес-совета пройдет в первые три месяца следующего года.

Болтон также отметил, что он выразил озабоченность по поводу вмешательства России в выборы в США. «Мы говорили, что это нанесло вред отношениям двух стран. Мы также обсудили вопросы, связанные с контролем вооружения, и также поговорили о решении президента Трампа о выходе из ДРСМД», - заявил Болтон.

При этом он надеется, что Россия не будет вмешаться в предстоящие промежуточные выборы в конгресс США. «Мы внимательно следим за всем, что происходит в преддверии наших выборов. Директор ФБР Крис Рей заявил, что пока что они не видят никаких действий, которые напоминали бы своим масштабом действия в 2016 году. Естественно, все это может измениться буквально с нажатием клавиши, но я надеюсь, что ничего этого не произойдет», - сказал советник президента США.

Кроме того, Болтон добавил, что США еще не приняли решение по новым санкциям в отношении РФ в связи с обвинениями в предполагаемом применении химоружия в Великобритании. «Могу сказать, что мы рассматриваем обязательства, которые у нас есть по нашему законодательству, в свете химической атаки в Великобритании, но мы пока не приняли решения о санкциях», - подытожил он.
ForUm

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