Коммунальная корпорация «Киевавтодор» опубликовала видео, на котором показала карту отремонтированных дорог в столице за период с 2015 по 2018 год.

В коммунальной корпорации отмечают, что в 2013 году в городе отремонтировали всего 9 км дорог, в 2014-2015 годах эта цифра достигла уже 165 км, в 2016 – 200 км, а в 2017 - 301,5 км автодорог и проездов.

В «Киевавтодоре» также отметили: там, где дороги ремонтируют не капитально, переходят от «ямочного» ремонта к среднему – когда на все полотно дороги укладывают новый асфальт сплошным покрытием. Так, в 2016 году средний ремонт совершили на 44-х объектах, в 2017 - на 93-х, в этом году - на 42-х.

Напомним, все объекты капитального ремонта имеют гарантию 5 лет. Однако обновленная дорога после такого ремонта обычно служит 8-10 лет.