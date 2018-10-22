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19 октября. Картина дня 22

За прошедшие сутки, 21 октября, российские оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, при этом враг трижды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Попасная, Шумы, Пески, Марьинка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское и Широкино.

Опорный пункт наших войск вблизи Водяного, что на мариупольском направлении, противник обстрелял из минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районах Крымского и Широкино оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра, а вблизи Счастья по нашим защитникам вел огонь снайпер.

По данным разведки, в течение суток 8 оккупантов уничтожены и еще 2 – получили ранения.

К сожалению, трое воинов из состава Объединенных сил получили ранения.

С начала суток враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия совершил обстрел наших позиций в районе Новотроицкого.
ForUm

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