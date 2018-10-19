В Луцке убийцу несовершеннолетнего выпустил на свободу, потому что в тюрьме якобы не хватило свободного места для него. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

«Преступник, виновный в смерти несовершеннолетнего, приговор в отношении которого вступил в законную силу, пожалуй думал, что «решил все свои вопросы», спокойно разгуливая по улицам Луцка, а не тюремными коридорами, потому что ... вдумайтесь! В учреждении исполнения наказаний для него «не хватило» свободного места! Представьте эмоции близких родственников погибшего, которые столкнулись с убийцей прямо на улице, а в полиции услышали объяснение об «отсутствии свободных мест в колонии», – написал он.

Енин подчеркнул, что благодаря вмешательству Генпрокуратуры и принципиальной позиции прокуратуры Волынской области осужденный уже этапирован к месту исполнения наказаний (исправительная колония), а в отношении «ответственных» сотрудников Нацполиции начато служебное расследование.

Он также сообщил, что все региональные прокуратуры получили поручение проверить состояние соблюдения законности в сфере исполнения наказаний в виде лишения свободы и ареста.