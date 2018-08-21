Департамент контроля за иностранными доходами Министерства финансов США (OFAC) внес две компании и шесть судов из РФ в санкционый список в связи с перевозками нефти в КНДР.

Об этом говорится в пресс-релизе Минфина, передает Укринформ.

«Сегодняшние действия OFAC против двух компаний и шести судов соответствуют указу 13810 от 20 сентября 2017 года и направлены против лиц, связанных с трансфером очищенной нефти с судами под флагами КНДР. Такие действия четко запрещены Советом Безопасности ООН», - подчеркнули в пресс-релизе.

В американском ведомстве отметили, что речь идет о компании «Гудзон Шиппинг» из Владивостока и «Вела-Марин» из Санкт-Петербурга.

В санкционный список также включены суда, которые ходят под российским флагом: «Белла», «Богатырь», «Нептун», «Партизан», «Патриот» и «Севастополь». Все они были задействованы при трансфере нескольких тонн нефти на северокорейские суда, затем отвозили в КНДР.