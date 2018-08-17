Министерство внутренних дел разрешило сотрудникам Государственной пограничной службы без решения суда задерживать подозреваемых по делам Национального антикоррупционного бюро.

Об этом говорится в приказе МВД от 10 мая, зарегистрированном Министерством юстиции 18 июля, передают Українськi Новини.

Данным приказом утвержден новый порядок действий уполномоченных должностных лиц органов Госпогранслужбы во время задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, без решения суда.

Согласно документу, пограничник без решения суда может задержать, если есть «обоснованные основания считать, что возможен побег с целью уклонения от уголовной ответственности» лица, подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого коррупционного правонарушения, подследственного НАБУ.

Также можно без решения суда задержать подозреваемого в совершении преступления, за которое предусмотрено лишение свободы, при условии, что его застали во время совершения преступления или покушения на его совершение, а также если после преступления очевидец, в том числе потерпевший, или совокупность очевидных признаков на теле, одежде или месте происшествия указывают на то, что именно это лицо только что совершило преступление.

Кроме того, МВД обязало пограничников проводить обыск задержанных без решения суда лиц в отдельном помещении в присутствии не менее двух понятых того же пола, что и задержанный.

Запрещается обыск, унижающий человеческое достоинство.

После вывода задержанного из помещения, где проводился обыск, оно подлежит тщательной проверке на предмет выявления веществ (предметов, документов), которых не было в помещении до начала обыска.