Выстрелы рядом с патрулем СММ ОБСЕ не могли осуществить военнослужащие Вооруженных сил Украины в связи с удаленностью от места происшествия.

Об этом заявляет Украинская сторона СЦКК.

«По результатам анализа местности обстрел Вооруженными силами Украины невозможен. Профиль высот участка местности и расстояние позиций Вооруженных сил Украины от места нахождения патруля СММ ОБСЕ (более 2 км) не позволяют вести огонь. В свою очередь, по сообщению оперативного отчета СММ ОБСЕ, обстрел велся в 100-150 м к северу и северо-западу от места нахождения патруля Миссии – именно на этом расстоянии находятся позиции вооруженных формирований Российской Федерации», - подчеркнули в СЦКК.

Там считают, что огонь из стрелкового оружия велся с целью компрометации Вооруженных сил Украины вооруженными формированиями Российской Федерации, которые не только пренебрегают минскими договоренностями, но и демонстрируют признаки отсутствия какой-либо человеческой морали.

«Активизация в обвинениях ВСУ в несоблюдении Минских договоренностей беспрекословно связана с очередным заседанием Трехсторонней контактной группы в Минске», - отмечается в сообщении.

Напомним, утром 16 августа патруль СММ в составе пяти сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях попал под обстрел на северо-восточной окраине н. п. Гольмовский (неподконтрольный правительству, 49 км к северо-востоку от Донецка).