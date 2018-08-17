НКРЭКУ на следующей неделе может отменить формулу формирования цены на уголь «Роттердам +».

Об этом сообщила председатель Нацкомиссии Оксана Кривенко, передает Укринформ.

Как свидетельствует проект открытого заседания НКРЭКУ, которое состоится 23 августа, комиссия планирует привести действующую нормативно-правовую базу в соответствие с требованиями закона «О рынке электроэнергии», который начинает действовать в следующем году. Помимо прочих потеряет силу постановление от 3 марта 2016 № 289 «Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии», согласно которой закупочные цены на уголь для отечественной тепловой энергетики начали рассчитываться на основе европейского индекса API2 (угольная биржа Роттердама).

«Наступил очередной этап, который должна осуществить комиссия для того, чтобы привести в соответствие свои нормативно-правовые акты новому закону «О рынке электроэнергии». Мы планируем принять пакет новых документов. А также признать утратившими силу те документы, не находят свое применение в условиях нового рынка электроэнергии. Это правила формирования тарифов на розничном рынке, правила формирования тарифов на оптовом рынке, в частности порядок формирования оптовой цены электроэнергии», - отметила Кривенко.

По ее словам, законом «О рынке электроэнергии» предусмотрено введение новой модели рынка с 1 июля 2019 года. Но на самом деле часть имеющейся нормативной базы теряет силу с декабря 2018 года.

«Некоторые документы теряют силу с апреля 2019 года, а некоторые из 1 июля 2019 – с даты введения новой модели рынка. Некоторыми документами мы будем пользоваться до полномасштабного внедрения нового рынка, потому что еще есть переходные периоды, в течение которых невозможно все одновременно отменить. И необходимо правильно формировать, в частности, свою тарифную политику», - отметила Кривенко.

Председатель комиссии подчеркнула, что корректировать методику формирования оптовой цены на время переходного периода нет смысла.

«Период прохождения одного регуляторного акта в среднем занимает три месяца. Еще срок его осуществления. Понимая, что у нас осталось совсем немного времени, разрабатывать новые документы, обсуждать, дискутировать по ним - это полгода. Какой смысл что-то разрабатывать полгода, если потом через два месяца оно потеряет действие?» - заявила Кривенко.

Однако, по мнению руководительницы НКРЭКУ, методика «Роттердам +» является объективной, что признано международными экспертами.

«Если говорить непосредственно о существующей формулу формирования оптовой цены электроэнергии, то она действительно рыночная, по моему мнению, она соответствует всем нормам, правилам в ситуации дефицита определенного энергетического ресурса в нашей стране. Индикативное формирования составляющих - оно применено в очень многих сферах, в частности в формировании цен на внутреннем рынке нефти. Цена на нефть также формируется индикативнов соответствии с мировыми котировок. Также формируются цены на газ на сегодня. Также формируются, кстати, цены на урановое топливо, которое применяется у нас при формировании тарифа на производство электрической энергии для «Энергоатома». Во всех случаях действует принцип импортного паритета. Мы получили по этому поводу выводы очень авторитетных европейских экспертов, которые впоследствии планируем опубликовать», - отметила Кривенко.

На сегодня оптовая рыночная цена электроэнергии рассчитывается в соответствии с постановлением НКРЭКУ от 3 марта 2016 № 289. В структуру оптовой цены входит стоимость угля, используемого теплоэлектростанциями для выработки электрической энергии. Стоимость угля рассчитывается по так называемой формуле «Роттердам +» (цена угля в портах – плюс цена транспортировки такого угля из этих портов на отечественные предприятия).

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 8626 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно удешевления электроэнергии». Документ предлагает сохранить формульный подход в тарифообразовании, но формулу «Роттердам +» изменить на формулу «0,9 х Роттердам».