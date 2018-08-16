Министерство образования и науки Украины вынесло на общественное обсуждение проект новой редакции украинского правописания.

Как сообщила пресс-служба Минобразования, замечания и предложения к наработанному документу будут приниматься до 15 сентября.

В новом правописании созданная в 2015 году комиссия предлагает учесть новейшие языковые явления, распространяющиеся в различных сферах общественной, научной и культурной жизни.

«Комиссия по правописанию рассчитывает на внимательное прочтение, конструктивные предложения и доброжелательную критику всех заинтересованных пользователей и знатоков украинского языка», - отмечается в сообщении.

С полным текстом проекта нового украинского правописания можно ознакомиться на сайте Минобразования.

Последняя редакция украинского правописания датируется 2012 годом.