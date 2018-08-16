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За прошлый год было вынесено около 1700 приговоров против лиц, совершивших коррупционные преступления. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко.

«Из этих 1700 приговоров – 800 человек уже сидят в тюрьмах. И это четкий результат», - написал он в Twitter.

 


 

 
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