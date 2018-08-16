За прошлый год было вынесено около 1700 приговоров против лиц, совершивших коррупционные преступления. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко.

«Из этих 1700 приговоров – 800 человек уже сидят в тюрьмах. И это четкий результат», - написал он в Twitter.

За минулий рік було винесено близько 1700 вироків проти осіб, які вчинили корупційні злочини по всій країні. З цих 1700 вироків – 800 людей вже сидять у в’язницях. І це чіткий результат. Працюємо далі!#ПРЯМА_МОВА #СтопКорупція — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 15 августа 2018 г.



