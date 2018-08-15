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Президент РФ Владимир Путин 18 августа по пути в Берлин планирует посетить бракосочетание министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, заедет по дороге в Берлин», - сказал Песков, передает Интерфакс.

Помощник главы государства Юрий Ушаков пояснил, что президент планирует по дороге в Берлин посетить Австрию, где состоится свадьба министра.

Он сообщил, что во время визита Путина в Вену министр иностранных дел «пригласила президента», а в связи с поездкой в Берлин появилась такая возможность. «Мы заедем и поздравим», - сказал Ушаков.

Ранее в среду австрийские СМИ сообщили о том, что президент РФ в субботу 18 августа может приехать в Австрию - его ждут на предстоящем бракосочетании австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера.

В тот же день президент РФ прибудет в Берлин, где запланирована его встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

 
ForUm

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