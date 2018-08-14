Турецкие власти будет бойкотировать покупку электронных товаров из США.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Во вторник президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет бойкотировать электронные товары из США, которые ввели санкции и повысили пошлины против Анкары на фоне спора по содержанию американского пастора-евангелиста (Эндрю Брансона, - ред.)», - говорится в сообщении.

Он также добавил, что обмен турецкой лиры на иностранную валюту будет играть на пользу врагу.

Как известно, турецкая лира, которая в этом году обесценилась на треть на фоне опасений относительно широкого контроля президента Эрдогана над экономикой, 10 августа подешевела еще на 18%. Это произошло на фоне заявления президента США Дональда Трампа об удвоении таможенных тарифов на турецкие сталь и алюминий.

В конце июля Трамп пообещал Турции «большие санкции» за задержание американского пастора. Поскольку реакции не было, на прошлой неделе США ввели санкции, в том числе против главы Минюста Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.

В связи с этим Эрдоган заявил, что действия США нанесли удар по двусторонним отношениям и достигли той точки, когда восстановить их почти невозможно.

Эрдоган также призвал турок продавать доллары и евро, чтобы спасти лиру.