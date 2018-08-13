В ФСБ заявили об изъятии оружия у прибывшей в Крым гражданки Украины.

Об этом сообщает ТАСС.

«После проверки документов на право пересечения государственной границы РФ владелица иномарки Ford предоставила свой транспорт к осмотру, в ходе которого под водительским сидением пограничники обнаружили пистолет неизвестной модели, магазин и восемь патронов к нему калибром 9 мм», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Армянск» при прохождении пограничного контроля.

«Наличие в автомобиле запрещенных к провозу через госграницу предметов женщина объяснила тем, что данное оружие принадлежит ее отцу, которое он возил с собой в целях самообороны», - отметили в пресс-службе управления.

Пограничники изъяли оружие и боеприпасы для проведения экспертизы.