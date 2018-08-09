Инфляция в Украине в июле 2018 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2017 года - составила 8,9%, замедлившись с 9,9% месяцем ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, рост цен в июле к предыдущему месяцу отрицательный – на уровне минус 0,7% - после нулевого роста в июне к маю и в мае к апрелю, передает УНИАН.

По сравнению с декабрем 2017 года цены выросли на 3,6%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на яйца – на 56,1%, содержание домов и придомовых территорий – на 23,6%, автодорожный пассажирский транспорт – 22,6%. Снижение цен в годовом выражении зафиксировано на сахар (18,5%), овощи (16%), фрукты (10%).

Также сообщается, что базовая инфляция в Украине в июле составила 8,8% в годовом выражении, «минус» 0,1% - к предыдущему месяцу, 3,4% - с начала года.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, инфляция в Украине в июне 2018 года в годовом выражении - по сравнению с июнем 2017 года - составила 9,9%, замедлившись с 11,7% месяцем ранее.