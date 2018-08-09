также в разделеЭкономика
Прорыв в энергонезависимости: Кабмин перенаправил миллиард гривен в «Надра Украины» 51
До конца лета «Укрзализныця» поделит поезда на классы 23
На межбанке снова упал курс гривни 51
С начала года «Нафтогаз» уплатил в бюджет 78 миллиардов 13
Украина вошла в ТОП-5 крупнейших поставщиков пива в ЕС 22
За 3 месяца украинцы положили в банки 17 миллиардов 17
Bloomberg: Казна украинского правительства худеет и заставляет НБУ нервничать 70
Экспорт древесины из Украины резко сократился 30
Гривня укрепилась выше психологической отметки в 27 за доллар 31
Во втором квартале банковский сектор получил 400 миллионов убытка 14
Кто «крышует» нелегальный бизнес по переработке промышленных отходов в Запорожье 83
Главный фискал Запорожья Юлиана Козаченко «крышует» легализацию преступных доходов 60
Заробитчане увеличили переводы в Украину почти на треть 32
Первые тепловозы General Electric планируют ввести в эксплуатацию осенью 33
Цена импортируемого Украиной газа снова повысилась 74
Менеджеры «ПриватБанка» помогли «Сбербанку России» вернуть полмиллиарда гривен 163
Спрос на электромобили в Украине вырос на 64% 27
Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд 92

Инфляция в Украине в июле 2018 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2017 года - составила 8,9%, замедлившись с 9,9% месяцем ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, рост цен в июле к предыдущему месяцу отрицательный – на уровне минус 0,7% - после нулевого роста в июне к маю и в мае к апрелю, передает УНИАН.

По сравнению с декабрем 2017 года цены выросли на 3,6%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на яйца – на 56,1%, содержание домов и придомовых территорий – на 23,6%, автодорожный пассажирский транспорт – 22,6%. Снижение цен в годовом выражении зафиксировано на сахар (18,5%), овощи (16%), фрукты (10%).

Также сообщается, что базовая инфляция в Украине в июле составила 8,8% в годовом выражении, «минус» 0,1% - к предыдущему месяцу, 3,4% - с начала года.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, инфляция в Украине в июне 2018 года в годовом выражении - по сравнению с июнем 2017 года - составила 9,9%, замедлившись с 11,7% месяцем ранее.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги