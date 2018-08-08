В среду, 8 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,95/26,98 грн/долл.



Как сообщил дилер коммерческого банка, текущие котировки практически соответствуют уровню открытия торгов, передает УНИАН.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,23/31,26 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль. По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12.00 составляет 26,9557 грн/долл.

Во вторник, 7 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов остались на уровне середины торгов - 27,01/27,03 грн/долл. Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,34/31,37 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль.