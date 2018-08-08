также в разделеЭкономика
За 3 месяца украинцы положили в банки 17 миллиардов 10
Bloomberg: Казна украинского правительства худеет и заставляет НБУ нервничать 18
Экспорт древесины из Украины резко сократился 18
Во втором квартале банковский сектор получил 400 миллионов убытка 12
Кто «крышует» нелегальный бизнес по переработке промышленных отходов в Запорожье 71
Главный фискал Запорожья Юлиана Козаченко «крышует» легализацию преступных доходов 52
Заробитчане увеличили переводы в Украину почти на треть 30
Первые тепловозы General Electric планируют ввести в эксплуатацию осенью 26
Цена импортируемого Украиной газа снова повысилась 68
Менеджеры «ПриватБанка» помогли «Сбербанку России» вернуть полмиллиарда гривен 160
Спрос на электромобили в Украине вырос на 64% 26
Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд 91
Из-за судебного спора с «Нафтогазом» «Газпрому» значительно ограничили кредитование 30
В Кабмине назвали сроки исчезновения в Украине плацкартных вагонов 237
Гройсман прогнозирует рост средней зарплаты до 10 тысяч 42
Омелян: Кабмин собирается прекратить железнодорожное сообщение с РФ 86
СМИ: Из-за коррупции на таможне Украина теряет €4 миллиарда в год 43
Омелян: У портов Бердянска и Мариуполя возникают проблемы из-за России 138

В среду, 8 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,95/26,98 грн/долл.

Как сообщил дилер коммерческого банка, текущие котировки практически соответствуют уровню открытия торгов, передает УНИАН.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,23/31,26 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль. По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12.00 составляет 26,9557 грн/долл.

Во вторник, 7 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов остались на уровне середины торгов - 27,01/27,03 грн/долл. Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,34/31,37 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги