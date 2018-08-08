Во втором квартале банковский сектор Украины получил 400 миллионов убытка, сообщает пресс-служба Национального банка.

«Банковский сектор остается прибыльным - за первое полугодие банки получили 8,3 млрд грн чистой прибыли. Во втором квартале сектор зафиксировал умеренный убыток – 0,4 млрд грн – из-за значительных объемов формированию резервов одним из крупных банков. Без учета этого банка финансовый результат платежеспособных банков во II квартале составил 6,8 млрд грн», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным регулятора, из-за перехода на МСФО 9 во втором квартале один из крупных банков увеличил убытки прошлых лет на 16,7 млрд грн в основном из-за формирования резервов по обесцененным кредитам. Это изменило балансовый капитал банка, но не повлияло на его регулятивный капитал и показатели достаточности капитала.