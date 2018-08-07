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В военном параде по случаю 27-й годовщины независимости Украины, который состоится 24 августа на главной улице столицы, примут участие 4,5 тыс. военнослужащих и 250 единиц техники. Об этом во время подготовки личного состава к мероприятию заявил министр обороны Степан Полторак, сообщает пресс-служба Министерства обороны

«24 августа 2018 на Майдане Незалежности в торжественных мероприятиях по случаю празднования 27 годовщины Независимости Украины и 100-летию украинской государственности примут участие 4,5 тысячи военнослужащих. Всего по главной улице столицы пройдут 24 парадных расчета, представляющие подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности и других формирований, выполняющих задачи по охране и обороне Украины», - сообщил министр.

Также он отметил, что в военном параде будет задействовано 250 единиц военной техники. Во время прохождения механизированной колонны будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, которые уже находятся на вооружении и проходящие государственное испытание.

Репетиции парадных расчетов и военной техники пройдут в столице на Крещатике 18 и 20 августа. Генеральная репетиция пройдет 22 августа.

Напомним, в этом году впервые на параде ко Дню Независимости пройдет коробка женщин-военнослужащих
ForUm

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