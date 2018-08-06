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Европейский Союз готов присоединиться к восстановлению освобожденных территорий в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

«Украина приветствует готовность Европейского Союза приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей», – отметил он.

По словам Президента, на саммите Украина-ЕС была достигнута договорились о запуске инициативы по «патронажу» со стороны заинтересованных государств-членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий для реализации проектов адресной помощи на восстановление инфраструктуры, экономического развития, обеспечения нормальной жизнедеятельности общин.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко предложил каждой стране Европейского Союза подготовить целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса. 
ForUm

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