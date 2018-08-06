За прошедшие сутки, 5 августа, противник 40 раз открывал огонь по Объединенных сил, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Луганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Марьинки, Чермалыкы, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Наряду с этим противник обстрелял наши позиции у Луганского и Гнутово из 82-мм минометов, а защитники Лебединского подверглись огневому воздействию из минометов калибром 120 мм.

За прошедшие сутки в результате вражеских действий один украинский военнослужащий получил ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Марьинки и Лебединского. Один наш военнослужащий получил ранения.

По данным разведки, двое оккупантов уничтожены, семеро – получили ранения.