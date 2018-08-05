В субботу, 4 августа, президент РФ Владимир Путин посетил вечер-открытие Второго международного музыкального фестиваля «Опера в Херсонесе», который пройдет 10–12 августа на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Путин присутствовал на гала-концерте звезд мирового балета, которые исполнили партии из спектаклей «Корсар», «Жизель», «Лебединое озеро», «Дон Кихот». По окончании концерта Путин кратко пообщался с артистами», - говорится в сообщении.
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