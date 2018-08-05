также в разделеПолитика
Порошенко собирает «дипломатическое войско» 11
Путин подписал закон о недрах в Крыму 114
Нимченко: Встреча Трамп-Путин подтвердила, что Донбасс остается исключительно проблемой Украины 160
Новинский ответил прокурорам по поводу своего гражданства 59
Порошенко созвонился с освобожденным политзаключенным 21
Украина может запретить въезд «куратору Закарпатья» 41
Бурлаченко: Репутация Медведчука способна привлечь «антимайданный» электорат, который ждет мира и восстановления связей с Россией 126
Константин Грищенко: У Медведчука и у Порошенко совершенно разные подходы и установки, невзирая на широкий политический опыт 66
МИД Венгрии: Украина сама виновата в своих проблемах со вступлением в ЕС и НАТО 139
«Украинский выбор — Право народа» уличил генпрокурора во лжи и озвучивании фейков 74
КИУ: Бойко, Вилкул и Тимошенко полностью игнорируют работу в комитетах 69
Кулик: Медведчук с его прямыми контактами с Путиным будет интересен любому победителю выборов 43
Порошенко подписал закон о карантине растений 28
Порошенко: Путь к созданию и функционированию антикоррупционного суда открыт 33
Киев возмутили антиукраинские заявления Орбана 94
Сенат США одобрил выделение $250 миллионов Украине 15
Савченко написала письмо Трампу 152
Порошенко одобрил закон о правовом статусе пропавших без вести 23

В субботу, 4 августа, президент РФ Владимир Путин посетил вечер-открытие Второго международного музыкального фестиваля «Опера в Херсонесе», который пройдет 10–12 августа на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин присутствовал на гала-концерте звезд мирового балета, которые исполнили партии из спектаклей «Корсар», «Жизель», «Лебединое озеро», «Дон Кихот». По окончании концерта Путин кратко пообщался с артистами», - говорится в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги