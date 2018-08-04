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В Марьинке в результате обстрела боевиков ранены двое полицейских, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«В 10:50 субботы, 4 августа, противник открывал огонь из стрелкового оружия по северо-восточной окраине Марьинки. Под вражеским огнем оказались полицейские полка особого назначения Главного управления Национальной полиции Украины Днепропетровской области из состава Объединенных сил, которые осуществляли патрулирование в жилых кварталах.  Вследствие огневого столкновения двое полицейских получили ранения», - говорится в сообщении.
ForUm

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