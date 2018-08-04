Вертолет Ми-8 потерпел катастрофу в Красноярском крае России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, по предварительным данным, погибли 18 человек.

«На борту вертолета компании UTair находились три члена экипажа и 15 пассажиров. Все погибли», - сказал источник.

В правоохранительных органах сообщили, что вертолет Ми-8 вылетел с аэродрома города Игарка. «В 2 км южнее от места вылета он потерпел крушение, сразу после взлета».

По одной из версий, вертолет разбился в результате столкновения с грузом, закрепленным на находившемся в воздухе еще одним Ми-8.

«Вертолет потерпел крушение после взлета в результате столкновения с грузом, закрепленным на находившемся в воздухе другом вертолете Ми-8», - сказал источник.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, врио губернатора Красноярского края Александр Усс уже вылетел на место катастрофы.

Все обстоятельства катастрофы и другая информация сейчас уточняются. На месте ЧП работают представители оперативных служб.

В штабе по ликвидации последствий ЧС сообщили, что на месте крушения вертолета обнаружили два бортовых самописца.

«Найдены оба черных ящика. Они будут переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета», - сказал источник.

СК уже возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).