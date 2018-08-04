также в разделеМир
В Росавиации рассказали детали крушения вертолета 10
Министр обороны Швеции обвинил Шойгу во лжи 36
Тату-модель Зомби Бой найден мертвым в своем доме 46
Взрыв в афганской мечети унес жизни 25 человек 14
У США опровергли информацию о российской шпионке в посольстве в РФ 29
В Греции поезд протаранил стену железнодорожной станции 33
Филарет: Никакого насилия после томоса не будет 47
В Венесуэле отменили действовавший 15 лет запрет на обмен валют 23
СМИ: В посольстве США в РФ нашли шпионку 52
В Никарагуа во время протестов погибли уже 317 человек 33
Шесть сенаторов США представили новые антироссийские санкции 56
Капитализация Apple достигла триллиона долларов 23
Пекин выдвинул США «последнее китайское предупреждение» 67
РосСМИ: «Северный поток-2» проложат в обход Дании 52
Лукашенко появился на публике после «инсульста» 91
Директор по безопасности Facebook уходит в отставку 16
В Москве заволновались из-за арестов бывших лидеров в Армении 207
В Facebook разоблачили новое вмешательство перед выборами США 26

Вертолет Ми-8 потерпел катастрофу в Красноярском крае России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, по предварительным данным, погибли 18 человек.

«На борту вертолета компании UTair находились три члена экипажа и 15 пассажиров. Все погибли», - сказал источник. 

В правоохранительных органах сообщили, что вертолет Ми-8 вылетел с аэродрома города Игарка. «В 2 км южнее от места вылета он потерпел крушение, сразу после взлета». 

По одной из версий, вертолет разбился в результате столкновения с грузом, закрепленным на находившемся в воздухе еще одним Ми-8.

«Вертолет потерпел крушение после взлета в результате столкновения с грузом, закрепленным на находившемся в воздухе другом вертолете Ми-8», - сказал источник.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, врио губернатора Красноярского края Александр Усс уже вылетел на место катастрофы.

Все обстоятельства катастрофы и другая информация сейчас уточняются. На месте ЧП работают представители оперативных служб.

В штабе по ликвидации последствий ЧС сообщили, что на месте крушения вертолета обнаружили два бортовых самописца.

«Найдены оба черных ящика. Они будут переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета», - сказал источник.

СК уже возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

51
Теги