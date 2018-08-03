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«Динамо» одержало победу над «Шахтером» в третьем туре чемпионата Украины по футболу.

Поединок начался довольно спокойно, что уже привычно для противостояний киевлян с «горняками» – команды присматривались друг к другу.

Первый опасный момент в матче создали «бело-синие» – на 16-й минуте оборона донецкого клуба допустила ошибку, после чего Цыганков перехватил мяч, но из убойной позиции пробил прямо в руки Пятову, сообщает iSport.ua.

На перерыв коллективы ушли с нулями на табло, оставив все самое ценное на вторую половину встречи.

Во втором тайме команды демонстрировали примерно такую же игру, однако забить удалось подопечным Хацкевича – на 65-й минуте Вербич откликнулся на передачу со стандарта и пробил ворота вратаря «оранжево-черных».

«Шахтер» пробовал отыграться, создав несколько неплохих моментов у ворот соперника, но так и не сумел забить в этом поединке.

Таким образом, «Динамо» в очередной раз обыграло «горняков» и возглавило турнирную таблицу УПЛ.
ForUm

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