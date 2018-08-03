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Следователи Главного управления Национальной полиции в Волынской области начали уголовное производство по факту совершения развратных действий в отношении воспитанницы приюта для детей в райцентре Рожище. Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

Сегодня следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Информация поступила в полицию по результатам проверки детского приюта уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой.

Она писала, что у 10 из 33 детей в приюте обнаружили следы телесных повреждений.

3 девушек заявили о сексуальных домогательствах со стороны директора учреждения и его брата.

Отмечается, что дети сообщали о данных фактах воспитательнице, но она никак не реагировала.

Сейчас проведен внеплановый медосмотр и судебно-медицинское освидетельствование детей.

Напомним, вчера правоохранители начали уголовные производства по факту применения физического насилия к воспитанникам работниками приюта (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины), а также по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, повлекшее существенный вред здоровью (ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины).

Досудебные расследования продолжаются.

 
ForUm

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