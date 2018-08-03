В Сумах застрелили бывшего депутата городского совета и экс-директора Департамента градостроительства и земельных отношений Сумского городского совета Анатолия Жука.



По предварительной информации, в 19.12 по спецлинии «102» позвонил отец Жука и сказал, что во дворе собственного дома в районе Барановки обнаружил сына с двумя пулевыми огнестрельными ранениями в голову и спину, а недалеко от тела – пистолет, сообщает УНИАН.

Больше никаких подробностей в полиции не сообщают. На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Жуку было 35 лет. В 2014 году он баллотировался на пост Сумского городского головы. В последнее время был председателем общественной организации «Сумчане».