Гражданка России, нанятая Секретной службой Госдепа США для работы в дипмиссии в Москве в течение многих лет имела доступ к внутренней переписке и электронной почте сотрудников посольства и тем самым получала конфиденциальную информацию, сообщает РБК со ссылкой на Guardian.

Под подозрение она попала в 2016 году во время рутинной проверки. Дальнейшее изучение показало, что женщина регулярно контактировала с сотрудниками ФСБ.

Сразу увольнять разведчицу спецлслужбы не стали, рассчитывая определить, какой ущерб она помогла нанести США. Сократили ее после решения Москвы уменьшить численный состав сотрудников американской дипмиссии летом прошлого года. Как предположил источник Guardian, попытка вывести разведчицу из-под подозрения могла быть одним из мотивов для сокращения числа работников посольства, многие из которых были гражданами России.



При этом указывается, что хотя расследованием занимались Секретная служба Госдепа, ЦРУ и ФБР, их ресурсов не хватило для того, чтобы прояснить все детали. Тем более, что некоторые сотрудники посольства, как выяснилось, нарушали правила, отправляя россиянке письма на почтовый ящик, неизвестный в дипмиссии.



В Секретной службе признали, что при найме иностранных граждан существует риск, что кто-то из них может быть связан с российской разведкой. Именно поэтому на работу берут в основном переводчиков или людей, которые не имеют прямого доступа к деятельности дипмиссии.



Guardian отмечает, что выявление агента ФСБ может негативно сказаться на имидже Секретной службы, обеспечивающей безопасность американских посольств в разных странах мира. «Конгресс все время ищет российских хакеров. А вполне возможно, что информация, позволившая атаковать сервер Демократической партии во время выборов 2016 года, шла прямо из посольства», - сказал собеседник газеты.



Британское издание получило в свое распоряжение имя и должность, которую занимала предполагаемая разведчица. В материале Guardian они не упомянуты. Издание указывает, что неоднократно пыталось связаться с женщиной и получить ее комментарий, но ни разу не получило ответ.