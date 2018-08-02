За прошедшие сутки, 1 августа, противник 21 раз открывал огонь по позициям украинских войск. Тяжелое вооружение не применялось, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из вооружения БМП, по защитникам Крымского, Станицы Луганской, Новолуганского, Травневого, Новомихайловки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного.

За минувшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил были ранены.

За прошедшие сутки также обнаружено отсутствие одного военнослужащего подразделения Объединенных сил. Организованы его поиски.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 8 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Новолуганского, Лебединского, Гнутово и Широкино. Наряду с этим оккупанты обстреляли позиции ВСУ у Водяного из 82-мм миномета.

По данным разведки 5 оккупантов погибло и 4 получили ранения.

За текущие сутки двое украинских защитников были ранены.