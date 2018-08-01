Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 августа 2018 года составил 1,995 млрд грн, что является минимальным значением показателя с января 2014 года, когда остаток составлял 1,739 млрд грн.
Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, текущий остаток в 5 раз ниже показателя на начало июля и в 3 раза ниже показателя на начало текущего года, сообщает УНИАН.
Напомним, остаток средств на едином счету Государственной казначейской службы на 1 июля составлял 9,388 миллиарда гривен.
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