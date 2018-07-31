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В Центральноафриканской Республике погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, которые снимали там документальный фильм о работе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники в «Центре управления расследованиями».

Данный фильм был совместным проектом ЦУР и Расторгуева.

По словам одного из собеседников, гибель съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР, а также местные госслужащие.

Россияне были остановлены на блокпосту, утверждает источник. Они ехали из столицы республики Банги в населенный пункт Бомбари. Что именно с ними произошло, неизвестно.

Погибшие опознаны. 

Жена Орхана Джемаля Ирина Гордиенко сообщила The Bell, что опознала его по фотографии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала Гордиенко как можно скорее вернуть тело ее мужа. Захарова также уточнила, что процесс опознания продлится до завтра.

Главный редактор «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин сказал Дождю, что не может говорить, и бросил трубку. Позже он сказал Русской службе «Би-би-си»: «Мы делали вместе проект по ЦАРу. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз. Правда, очень тяжело говорить, это мои друзья».

Ранее стало известно о гибели в ЦАР троих россиян. У двух из них, по данным посольства России в республике, были пресс-карты газеты «Известия». Позже в издании сообщили, что ни одного его сотрудника на территории ЦАР не было.

По данным AFP, тела погибших нашли в 23 километрах от города Сибут. Агентство отмечало, что россияне были убиты неустановленными вооруженными людьми. 

«Центр управления расследованиями» — медиапроект, запущенный Михаилом Ходорковским. 

О присутствии бойцов ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике ранее писали несколько СМИ.

 
ForUm

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