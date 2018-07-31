Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко прокомментировала скандал вокруг отдыха украинских детей из Краматорска в Хорватии.

«С подачи определенных самых «активистов», которые во всем видят зраду, в фб ширится пост, набравший тысячи лайков и столько же репостов, в котором обвиняются организаторы поездки краматорских детей в Хорватию в нечестности, депутата от БПП в пиаре, дети родителей из Краматорска в мажористости, а сами родители из Краматорска в том, что они работают в мэрии на государство Украина, а значит, их дети недостойны никаких поощрений», - написала она в Facebook.

Геращенко рассказала, что вместе с заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Марией Ионовой «приложила немало усилий, чтобы послы европейских стран посетили Донбасс и потом искренне помогали украинским воинам и украинским детям».

По словам вице-спикера, за эти годы в Хорватии смогли отдохнуть более 3 тысяч детей – с самых разных социальных слоев, потому что для хорватской стороны – это все дети из Украины, дети, пострадавшие от войны.

Кроме того, по ее словам, депутаты вкладывали личные средства в финансирование проекта – на железнодорожные билеты, на один из автобусов (это 128 тыс. гривен).

«Насколько мне известно, среди 118 школьников – дети погибших пилотов ИЛ-76, дети 128 бригады, дети героев Небесной сотни и военнослужащих других бригад и батальонов», - подчеркнули Геращенко.

По ее словам, в последнюю минуту несколько семей отказались от путешествия, потому что не успели вовремя сделать паспорта или нотариальные документы, и об этом сейчас пишут в Facebook их родители, которые пытаются защитить от грязи организаторов поездки и поехавших детей.

Эти родители отмечают, что до последней минуты планировали ехать, но один ребенок поехал в эти же сроки на международные соревнования, у других семей – не сложилось, добавила Геращенко.

Первый вице-спикер предложила журналисту Дмитрию Гнапу извиниться за опубликованную ранее информацию в соцсетях о том, что на отдых в Хорватию поехали дети чиновников и «мажоров».

«Дмитрий, надеюсь, ты извинишься перед детьми, которых незаслуженно и немотивированно оскорбил своим постом, перед их родителями. Было бы честно и перед организаторами поездки. Все ошибаются, ты этим постом ошибся. Также ожидаю, что все те, кто здесь проклинали детей и организаторов перестанут разгонять зраду», - резюмировала Геращенко.

Ранее журналист Дмитрий Гнап в соцсетях сообщил, что из Краматорска в Хорватию на отдых поехали в основном дети влиятельных и состоятельных родителей, среди которых активисты узнали, в частности, детей и внуков трех заместителей городского головы Краматорска.