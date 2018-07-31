Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт опровергла сообщения о том, что Александр Лукашенко госпитализирован с инсультом. Об этом сообщает Радио Свобода.

О болезни белорусского лидера 30 июля первым сообщил российский анонимный Telegram-канал «Незыгарь», который специализируется на политических «сливах», а затем украинский сайт Dsnews.ua. В публикации последнего отмечалось, что Александр Лукашенко от 28 июля не появлялся на публичных мероприятиях. А 26 июля он должен был приехать в Гомель, однако визит не состоялся.

Эйсмонт сказала корреспонденту Радио Свобода, что видела эту информацию, но она не соответствует действительности.

«Я могу прокомментировать только так, что это полная чушь. Это же первоисточник украинский. Я даже не понимаю, откуда они это все взяли. В субботу у Александра Григорьевича была большая встреча с руководством китайской корпорации CITIC Group. Это была публичная встреча. Одно слово – чушь – и больше ничего комментировать не буду. Александр Григорьевич находится абсолютно в рабочем режиме», - сказала пресс-секретарь президента Беларуси.

Лукашенко является президентом Беларуси с 1994 года. Правозащитники говорят, что Лукашенко удерживает власть путем подавления инакомыслия и потенциальных оппонентов.