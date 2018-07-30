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Государственный бюджет Украины за январь-июнь 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 9,782 млрд грн против 29,032 млрд грн профицита за аналогичный период предыдущего года.

По данным Национального банка Украины, сводный бюджет за этот период выполнен с профицитом на уровне 10,402 млрд грн, что в 5 раз ниже профицита за аналогичный период предыдущего года в размере 52,142 млрд грн, сообщает УНИАН.

Напомним, Государственный бюджет Украины в январе-июне 2018 года получил 449,056 млрд грн доходов, что на 14,128 млрд грн, или на 3,1%, ниже планового показателя на этот период.
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