Государственный бюджет Украины за январь-июнь 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 9,782 млрд грн против 29,032 млрд грн профицита за аналогичный период предыдущего года.



По данным Национального банка Украины, сводный бюджет за этот период выполнен с профицитом на уровне 10,402 млрд грн, что в 5 раз ниже профицита за аналогичный период предыдущего года в размере 52,142 млрд грн, сообщает УНИАН.

Напомним, Государственный бюджет Украины в январе-июне 2018 года получил 449,056 млрд грн доходов, что на 14,128 млрд грн, или на 3,1%, ниже планового показателя на этот период.