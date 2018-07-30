также в разделеЭкономика
Дефицит госбюджета достиг почти 10 миллиардов 39
Украинские ПХГ уже заполнили на 40% 28
«ПриватБанк» предупредил о возможных сбоях в работе 76
Гройсман: Только что профинансировали пенсии за июль 174
Порошенко вернул Раде закон о поддержке сельхозпроизводителей 23
МВФ: Украина стала на шаг ближе к получению транша 69
Кабмин формирует новую команду Минфина: назначены 2 замминистра 56
Гройсман придумал, как снизить цены на газ 227
Цены на газ для населения не поменяются до сентября 43
Срок выплаты пенсий продлен до 28 июля 52
Минфин полностью профинансировал выплаты пенсий 61
Украина будет закупать хлор у Румынии и Узбекистана 99
После возобновления производства цены на хлор выросли втрое 34
Энергоблок украинской АЭС впервые заработал на американском топливе 38
Задержки пенсий: Гройсман назначил расследование и установил дедлайн 94
Пенсионный фонд признал проблему с выплатой пенсий 166
В Украине стартовала малая приватизация 36
В Украине из-за новых цен на хлор подорожает вода 211

Министерством обороны принято решение о повышении денежного довольствия военнослужащих с 1 октября 2018 года, но для этого требуется дополнительное финансирование из бюджета в сумме 4,5 млрд грн. Соответствующее письмо за подписью министра обороны Степана Полторака направлено премьер-министру Владимиру Гройсману, сообщает Ukrainian Military Pages.

Как отмечается, недостаточный уровень денежного обеспечения является основной причиной увольнения из рядов Вооруженных сил Украины после окончания контракта (36% опрошенных). Всего с января по июнь уволились одиннадцать тысяч офицеров и контрактников, имевших военный опыт, еще восемнадцать тысяч – должны освободиться до конца 2018 года.

На начало 2016 года минимальное денежное обеспечение военных составляло 7 тыс. грн. В то время это была весьма значительная сумма, которая составляла около 5 размеров минимальной заработной платы и почти 1,6 размера средней зарплаты по стране.

После повышения социальных стандартов с 1 января 2017 года, соответствующие соотношения составляли 2,2 и 0,89 раза, что привело к ухудшению материального положения военнослужащих. Это спровоцировало отток военнослужащих - подготовленных специалистов, на подготовку которых уже были потрачены большие средства.

Денежное обеспечение военнослужащих первого года службы составляет 7,5 тыс. грн при средней зарплате по стране 8,7 тыс. грн.

Поэтому в целях сохранения кадрового потенциала и привлечения на военную службу в Министерстве обороны прорабатывается вопрос об увеличении с 1 октября 2018 гола минимального денежного обеспечения: рядовому составу - до 9 тыс. грн; офицерскому составу - до 15,3 тыс. грн.

При таких условиях, для выплаты денежного обеспечения во втором полугодии 2018 нужен дополнительный финансовый ресурс в сумме 4,5 млрд., что необходимо учесть при доработке показателей расходов госбюджета на 2018 год.

Кроме того, подготовлено и другое решение - планом управления и развития Вооруженных сил Украины предусмотрено в 2019 году поднять базовый уровень денежного обеспечения до уровня военнослужащих по контракту первого года службы в воинском звании «солдат», в должности со вторым тарифным разрядом – 15 тыс. гривен; повышение уровня денежного обеспечения всех других военнослужащих будет осуществлено пропорционально, в зависимости от воинского звания, занимаемой должности, выслуги лет и тому подобное.

Напомним, 11 августа 2017 года министр обороны подписал приказ, которым увеличены доплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины за участие в антитеррористической операции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

102
Теги