Министерством обороны принято решение о повышении денежного довольствия военнослужащих с 1 октября 2018 года, но для этого требуется дополнительное финансирование из бюджета в сумме 4,5 млрд грн. Соответствующее письмо за подписью министра обороны Степана Полторака направлено премьер-министру Владимиру Гройсману, сообщает Ukrainian Military Pages.

Как отмечается, недостаточный уровень денежного обеспечения является основной причиной увольнения из рядов Вооруженных сил Украины после окончания контракта (36% опрошенных). Всего с января по июнь уволились одиннадцать тысяч офицеров и контрактников, имевших военный опыт, еще восемнадцать тысяч – должны освободиться до конца 2018 года.

На начало 2016 года минимальное денежное обеспечение военных составляло 7 тыс. грн. В то время это была весьма значительная сумма, которая составляла около 5 размеров минимальной заработной платы и почти 1,6 размера средней зарплаты по стране.

После повышения социальных стандартов с 1 января 2017 года, соответствующие соотношения составляли 2,2 и 0,89 раза, что привело к ухудшению материального положения военнослужащих. Это спровоцировало отток военнослужащих - подготовленных специалистов, на подготовку которых уже были потрачены большие средства.

Денежное обеспечение военнослужащих первого года службы составляет 7,5 тыс. грн при средней зарплате по стране 8,7 тыс. грн.

Поэтому в целях сохранения кадрового потенциала и привлечения на военную службу в Министерстве обороны прорабатывается вопрос об увеличении с 1 октября 2018 гола минимального денежного обеспечения: рядовому составу - до 9 тыс. грн; офицерскому составу - до 15,3 тыс. грн.

При таких условиях, для выплаты денежного обеспечения во втором полугодии 2018 нужен дополнительный финансовый ресурс в сумме 4,5 млрд., что необходимо учесть при доработке показателей расходов госбюджета на 2018 год.

Кроме того, подготовлено и другое решение - планом управления и развития Вооруженных сил Украины предусмотрено в 2019 году поднять базовый уровень денежного обеспечения до уровня военнослужащих по контракту первого года службы в воинском звании «солдат», в должности со вторым тарифным разрядом – 15 тыс. гривен; повышение уровня денежного обеспечения всех других военнослужащих будет осуществлено пропорционально, в зависимости от воинского звания, занимаемой должности, выслуги лет и тому подобное.

Напомним, 11 августа 2017 года министр обороны подписал приказ, которым увеличены доплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины за участие в антитеррористической операции.