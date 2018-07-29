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Вчера, 28 июля, группа неизвестных повредила щиты вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений 1918-1920 гг., которые находятся в пределах Лычаковского кладбища. Об этом заявил директор ЛКП «Музей «Лычаковское кладбище» Михаил Нагай, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

По его словам, деревянные щиты выступали защитой от повреждений для исторических скульптур двух львов, стоящих перед аркой на входе в польские военные захоронения. В 16-17 часов около десяти молодых людей спортивной внешности начали ломать и вырывать эти щиты. Охране кладбища совместно с полицией удалось задержать одного из нарушителей.

Горсовет направил обращение в правоохранительные органы по факту повреждения имущества. Детали события и личность задержанного устанавливается.
ForUm

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