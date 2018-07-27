Депутаты от «Единой России» придумали, как наказать депутата Наталью Поклонскую за то, что она единственная из их фракции проголосовала против повышения пенсионного возраста. Депутаты не пришли на заседание комиссии, которую она возглавляет, сообщает Русская служба ВВС.

По словам члена комиссии по доходам, депутата от КПРФ Юрия Синельщикова, на заседание в пятницу, назначенное на 15:45, пришли только три человека из 17 - он, депутат от «Справедливой России» Олег Николаев и сама Поклонская.

«Повестка была объемная, мы сели изучать материалы. Но мы просидели 15 минут – и больше никто не пришел. Поклонская пожимала плечами, а мы с Николаевым сказали, что кворума нет, и разошлись», - рассказал Синельщиков.

По словам источников Интерфакса и «Ведомостей», единороссы сознательно бойкотировали заседание в наказание Поклонской, которая проголосовала против пенсионной реформы.

Накануне Интерфакс со ссылкой на источник сообщал, что вопрос об ответственности Поклонской за нарушение фракционной дисциплины будет рассматриваться осенью.

Поклонская после несостоявщегося заседания заявила, что доложит председателю Госдумы Вячеславу Володину о произошедшем.

«Это смешно. Может быть, в детском садике такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь серьезная организация - парламент страны», - сказала Поклонская.

Незадолго до заседания комиссии лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, отвечая на вопросы журналистов, должна ли, по его мнению, Поклонская уйти из Думы, сказал, что это нужно решать ей самой. «Примите для себя решение… каждый человек взрослый, должен решать сам», - сказал Неверов.

Поклонская в ответ заявила, что не собирается сдавать мандат. «Мне доверили участок работы. Меня избиратели выбрали. Мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому – нет», - сказала Поклонская.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста 19 июля. Документ был принят только голосами «Единой России»: за законопроект проголосовали 328 депутатов, против – 104.

Единственным членом фракции единороссов, кто проголосовал против, была Поклонская.