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Пятая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась ехать на турнир в Россию.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

«Могу только поздравить решение первой ракетки Украины Элины Свитолиной не выступать на коммерческом турнире по теннису в Москве. Всегда есть что-то важнее денег. Респект!» - написал он в Facebook.

Турнир Moscow River Cup проводится в столице РФ с 22 по 29 июля.
ForUm

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