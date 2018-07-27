Пятая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась ехать на турнир в Россию.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

«Могу только поздравить решение первой ракетки Украины Элины Свитолиной не выступать на коммерческом турнире по теннису в Москве. Всегда есть что-то важнее денег. Респект!» - написал он в Facebook.

Турнир Moscow River Cup проводится в столице РФ с 22 по 29 июля.