Пятая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась ехать на турнир в Россию.
Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.
«Могу только поздравить решение первой ракетки Украины Элины Свитолиной не выступать на коммерческом турнире по теннису в Москве. Всегда есть что-то важнее денег. Респект!» - написал он в Facebook.
Турнир Moscow River Cup проводится в столице РФ с 22 по 29 июля.
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