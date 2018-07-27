Вооруженные формирования РФ, несмотря на договоренности по отводу вооружения, активно наращивают количество военной техники вблизи линии разграничения. Об эом сообщает Украинская сторона СЦКК.

Наблюдатели фиксируют многочисленные факты перемещения военной техники за пределами выделенных мест хранения вооружения, а также ведение работ по обустройству позиций в неподконтрольных правительству Украины районах.

Так, в полосе действий ОТУ «Север» 21 и 22 июля беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал перемещения техники вооруженных формирований Российской Федерации за пределами выделенных районов отвода. В частности: реактивных систем залпового огня - 3 единицы, 46 буксируемых гаубиц, 12 самоходных гаубиц и 45 танков.

В полосе действий ОТУ «Восток» 23 и 24 июля 2018 наблюдатели зафиксировали перемещения техники вооруженных формирований РФ за пределами выделенных районов отвода. А именно: самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 122 мм – 3 единицы, танков Т-64 и Т-72 – 21 единицу.

«Также зафиксировано перемещение значительного количества бронированной техники (БМП, БТР) и личного состава вооруженных формирований РФ. Наблюдается ведение вооруженными формированиями РФ инженерных работ по обустройству и совершенствованию позиций в занимаемых ими районах», - говорится в сообщении.

СЦКК расценивает указанные мероприятия, осуществляемые врагом вопреки всем договоренностям и обязательствам по разграничению сторон и отвода боевой техники, как признак подготовки вооруженных формирований РФ к активным действиям с целью дальнейшего обострения ситуации на линии соприкосновения.