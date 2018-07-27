Группа офицеров администрации Государственной пограничной службы Украины отправилась сегодня утром на Закарпатье для усиления охраны государственной границы со странами Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Решение о продлении усиления этого направления приняло руководство Госпогранслужбы, поскольку по результатам оперативно-служебной деятельности активизация противоправной деятельности, связанной с перемещением через государственную границу групп незаконных мигрантов, подакцизных товаров, в том числе с использованием тайников, малой авиации, не уменьшается», - говорится в сообщении.

«Это не первый выезд офицеров администрации Госпогранслужбы на усиление государственной границы со странами ЕС. Как показали предварительные результаты усилений – количество правонарушений, связанных с противоправной деятельностью на государственной границе во время уплотнения государственных рубежей значительно уменьшается», - отметил директор Департамента охраны государственной границы генерал-майор Юрий Гресько.

Сотрудники администрации Госпогранслужбы заступят на места несения службы в составе пограничных нарядов в девяти подразделениях на наиболее угрожаемых направлениях и будут выполнять задачи по охране государственной границы, предотвращать переправку нелегальных мигрантов, коррупционные и контрабандные проявления, административные правонарушения, чтобы не допускать противоправных действий на государственной границе Украины.

Отметим, что в конце прошлого года во время подобного усиления офицеры приняли непосредственное участие в несении службы почти 600 пограничных нарядов. При их участии проверено более 400 км границы, задержано за незаконное пересечение государственной границы – 23 человека, из которых 17 незаконных мигрантов. Кроме того, задержано почти 20 тыс. пачек сигарет и товаров на сумму 365 тыс. гривен, а в 5 случаях выявлены признаки подготовки к совершению противоправной деятельности.